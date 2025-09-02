وزير الخارجية: غياب الدبلوماسية والحوار ساهم فى اتساع رقعة الصراعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 03:36 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء فى الجلسة النقاشية تحت عنوان "إعادة إحياء القيادة والتعددية فى زمن الانقسام والصراعات"، وذلك ضمن منتدى بليد فى سلوفينيا.

استعرض الوزير عبد العاطى فى كلمته تداعيات الحروب والنزاعات الدولية على النظام الدولى، مشيرا إلى أن غياب الدبلوماسية والحوار واللجوء إلى الخيارات العسكرية ساهم فى اتساع رقعة الصراعات، وادى إلى مزيد من المعاناة الإنسانية حول العالم، مما يجعل العمل الجماعى الدولى ضروريًا.

كما تناول الوزير عبد العاطى التحديات التى تواجهها المنظمات الدولية، حيث أشار إلى أنه مع تصاعد الأزمات الدولية واستخفاف بعض الدول بالقانون الدولى والقواعد والأعراف الدولية، تعانى المنظمات الدولية والمنظومة متعددة الأطراف لفقدان الثقة بسبب عجزها فى مواجهة المعايير المزدوجة، مستعرضا الرؤية المصرية لإعادة تصور العمل المتعدد الأطراف ليتناسب مع الظروف الدولية المتغيرة بحيث تصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلًا للدول العربية والأفريقية.

واستعرض موقف مصر من إصلاح الأمم المتحدة ومؤسسات بريتن وودز، مؤكدا أهمية الحفاظ على مبدأ الملكية المشتركة للقرارات الدولية وتحقيق المساواة، منوها إلى تمسك مصر بتوافق "أزولويني" لإصلاح مجلس الامن لرفع الظلم التاريخى الواقع على القارة الأفريقية، فضلا عن ضرورة إصلاح الهيكل المالى الدولى حتى تصبح القدرات التمويلية للمؤسسات المالية الدولية مناسبة لاحتياجات الدول النامية، من خلال اشراكهم فى عملية صناعة القرار الدولي.

كما تناول الوزير عبد العاطى رؤية مصر بالنسبة مجموعة البريكس، مشيرا إلى ما تحققه المجموعة من دعم للتعاون والتكامل الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب.