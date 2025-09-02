نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تكرم 23 بطلًا رياضيًا من طلابها لفوزهم بمراكز متقدمة في البطولات الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، 23 طالبا وطالبة بالجامعة الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الرياضية المختلفة التي تم تنظيمها على المستويين الافريقي أو الدولي.

وجاء تكريم رئيس الجامعة لأبطالها الرياضيين، بقاعة أحمد لطفي السيد، في إطار دعم الطلاب المتميزين في مختلف المجالات وتشجيعهم على الجمع بين التفوق العلمي والرياضي.

حضر فعاليات التكريم، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والأستاذ فرج عيد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والطالب باسم الجوهري رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، أهمية الدور الذي يقوم به أبطال الجامعة في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية القارية أو الدولية، معربًا عن فخره بما حققوه من مراكز متقدمة في البطولات الإفريقية والدولية، ومشددًا على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية والرياضية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتعمل على توفير كل أوجه الدعم اللازم لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية وصقلها.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن تخصيص منح دراسية كاملة لطلابها الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية أو القارية من خلال مشاركتهم المتميزة وانجازاتهم باعتبارهم من النماذج الملهمة للشباب الجامعي، ومؤكدًا أن الجامعة غنية بأبنائها المتميزين في المجالات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، وموجهًا الشكر للطلاب على مجهوداتهم وانجازاتهم المشرفة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة على مدار تاريخها العريق قدمت العديد من الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تفوق القدماء المصريين وتميزهم في كافة الألعاب الرياضية وهو ما تم تدوينه على جدران المقابر والمعابد منذ آلاف السنين، مقدمًا التهنئة للطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة في مختلف الرياضات وهو ما يعكس استراتيجية الجامعة في دعم طلابها المتميزين الذين يرفعون اسمها في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن الأبطال المكرمين هم: الطالب محمود شريف عبد اللطيف من كلية الآداب والحاصل علي المركز السابع عالميًا والخامس علي مستوي افريقيا والثالث علي مستوي الجمهورية في بطولة الارجوميتر، والطالبة هنا خالد محمد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاصلة علي المركز الثاني عالميًا والثاني افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة الارجوميتر، والطالبة فريدة تامر رأفت الحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالبة سلمي عمرو فايز بكلية الطب الحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالبة ريهام محمد سامح بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالبة حور محمود عبد الظاهر بكلية التجارة والحاصلة علي المركز الأول افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة السلة طالبات، والطالب مصطفي محمد رفعت غباشي من كلية العلاج الطبيعي والحاصل علي المركز الثاني افريقيًا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة الكاراتيه كاتا، والطالب محمود محمد محمود حبشي بكلية العلاج الطبيعي والحاصل علي المركز الثاني افريقيًا والثاني جامعات في بطولة الكاراتيه كاتا، والطالب احمد إيهاب عيد بكلية الهندسة والحاصل علي المركز الثاني افريقيًا في بطولة الكاراتيه كاتا، والطالب حمزة أيمن أحمد احمد من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحاصل علي المركز الثالث افريقيًا والأول والثاني والثالث جامعات والأول والثالث عربيًا في بطول كياك، والطالبة حبيبة سامح محمد محمود الطالبة بكلية التجارة والحاصلة علي المركز الأول عالميًا فردي والثاني زوجي سيدات في بطولة كرة سرعة، والطالب أحمد صفوت نسيم من كلية التجارة والحاصل علي المركز الأول افريقيا والأول علي مستوي الجمهورية في بطولة ارجوميتر / تجديف، والطالب أحمد طارق محمد بكلية التجارة والحاصل علي المركز الثاني عالم زوجي رجال في بطولة كرة سرعة، والطالب كريم يوسف إسحاق بكلية العلاج الطبيعي والحاصل علي المركز الثاني في بطولة افريقيا للإنقاذ 2024 زعانف، والطالبة لوجي رامي أحمد بكلية الإعلام والحاصلة علي المركز الثاني افريقيا وعربيا والمركز الأول علي مستوي الجمهورية في بطولة البولينج، والطالب محمد أحمد علي دربانه من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحاصل علي المركز الثاني افريقيا تتابع والثالث علي مستوي الجمهورية في بطولة السباحة، والطالب بجاد خالد محمد من كلية التخطيط العمراني والإقليمي والحاصل علي المركز الثالث في بطولة عربية للأندية 2025 في تنس الطاولة، والطالب هادي حسين عبد الهادي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والحاصل علي بطولة افريقيا 2022، 2023، وثالث عرب 2024 في الجودو، والطالب جني إيهاب سيد من كلية العلوم والحاصلة علي المركز الثاني بطولة عربية والثالث علي الجمهورية 200 م في العاب القوي، والطالبة العنود حازم عبد العزيز بكلية الآداب الحاصلة علي المركز الأول افريقيا والأول عل مستوي الجمهورية عمومي وفرق في بطولة سلاح سيف، والطالبة بسنت طارق من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية 2024 ورابع بحر متوسط في بطولة ألعاب قوي، والطالبة ندي حافظ نائب كلية طب قصر العيني والحاصلة علي أول افريقيا 2025 في بطولة السلاح، والطالبة أمنية الحسيني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات بطولة الجائزة الكبري لجودو المكفوفين.