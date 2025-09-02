أخبار مصرية

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

0 نشر
0 تبليغ

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ؛ معظِمًا نعمة الله (سبحانه) في أن يجعلنا شهودًا على الذكرى الخمسمائة بعد الألف لمولد خير الأنام، عليه وعلى آله أزكى الصلاة والسلام.

كما بعث الوزير ببرقيات تهنئة إلى دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وبهذه المناسبة العطرة، يتوجه الوزير بأجمل التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى كل محب للقيم السامية؛ سائلًا المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وعلى الدنيا كلها بالخير واليمن والبركات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا