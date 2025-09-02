نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخطيط تستعرض الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في 7 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المحاور النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والمقرر الإعلان عنها يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025.

خمسة محاور رئيسية للسردية الوطنية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن خمسة فصول رئيسية تشمل:

استقرار الاقتصاد الكلي.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

كفاءة ومرونة سوق العمل.

التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن هذه المحاور تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الحكومية في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

إطار شامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة

أضافت وزيرة التخطيط أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضحت أنها تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

برنامج إصلاح اقتصادي وآلية للترويج

أكدت المشاط أن السردية الوطنية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وآلية للترويج لركائز الاقتصاد المصري، من خلال إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة.

كما أشارت إلى أن الوثيقة تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار الاقتصاد الكلي بحلول عام 2030.

حوار مجتمعي موسع حول السردية الوطنية

أكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، مع عقد جلسات متخصصة بمشاركة خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، بهدف خلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة ودعم تنفيذها بشكل فعّال.