الداخلية تشارك دور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من مستشفيات الأطفال .. حيث تم إهدائهم عبوات "حلوى المولد النبوى" فى لفته إنسانية تهدف إلى رفع روحهم المعنوية ودعمهم نفسياً خلال رحلة العلاج، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة الفعالة فى الإحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية المختلفة ، وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

كما شاركت الوزارة الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام الإحتفال بهذه المناسبة.. حيث تم توزيع عبوات الحلوى عليهم فى تقليد سنوى تحرص عليه الوزارة إستمراراً للدعم المعنوى الذى تقدمه لتلك الدور على مدار العام مع إضافة أجواء من الفرح والبهجة على وجوه الأطفال.

وامتدت احتفالات الوزارة بالمولد النبوى الشريف لتشمل دور رعاية المسنين.. حيث تم توزيع عبوات الحلوى على نزلاء تلك الدور وسط أجواء من التقدير ، أعربوا خلالها عن سعادتهم بالدعم والمساندة المستمرة من وزارة الداخلية ، وحرصها الدائم على الإطمئنان عليهم.

كما شملت الفعاليات توزيع حلوى المولد النبوى على العمالة غير المنتظمة فى عدد من مواقع العمل على مستوى الجمهورية .. تاكيداً على إهتمام الوزارة بجميع شرائح المجتمع.. فى لفته تعبر عن التقدير والدعم المعنوى لهم والحرص على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المصريين.

تأتى تلك الفعاليات فى إطار المشاركة المجتمعية الواسعة لوزارة الداخلية مع مختلف فئات المجتمع ، وإنطلاقاً من دورها الإنسانى والإجتماعى والذى يعد أحد المحاور الهامه فى استراتيجيتها الأمنية.