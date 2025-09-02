الرئيس الفلسطيني: السلطة مستعدة لتسلُّم إدارة غزة ونحن مصممون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية مساء الاثنين، إن عدد الضحايا في غزة تجاوز 200 ألف قتيل وجريح، مشيراً إلى أن هذا الرقم يزداد يومياً بما بين 50 إلى 100 شخص، حتى بات الشعب الفلسطيني "وكأنه مجرد أرقام". وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تدمير فلسطين بالكامل ولا ترغب في وجود كيان فلسطيني، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية لا تمانع في شراكة عربية أو دولية لإدارة قطاع غزة.

وأوضح عباس أن إسرائيل تواصل نهجها رغم الانتقادات الدولية، مذكّراً بأن الأمم المتحدة اتخذت عدة قرارات بشأن فلسطين "من دون تنفيذ أي منها". وأشار إلى أن الفلسطينيين في غزة "إما يموتون بالحرب أو بالجوع"، متهماً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإصرار على إبادة الشعب الفلسطيني والبقاء في منصبه لتفادي المحاكمة. وأشاد بموقف مصر والأردن "المشرّف" في رفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، مؤكداً استعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع "ولدينا الإمكانيات لذلك".

كما أكد عباس أن 149 دولة اعترفت بفلسطين، وأن عدداً من رؤساء الدول أبلغوه نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة. وشدد على أن اتفاق أوسلو لم يتضمن أي تنازلات فلسطينية، بل أتاح عودة نحو 1.8 مليون فلسطيني إلى أرض الوطن، مبيناً أن الاتفاق ثنائي ولا يمكن إلغاؤه من طرف واحد.

وفي ما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، أوضح عباس أنه اتفق مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على سحب السلاح منها، قائلاً: "نحن سلّمنا السلاح ليبقى أمانة لدى الدولة اللبنانية".

كما أكد الرئيس الفلسطيني أن الرياض "متمسكة بمواقفها الثابتة تجاه فلسطين"، مشيراً إلى أنه "لن تكون هناك أي مصلحة سعودية تُنفذ قبل قيام الدولة الفلسطينية".