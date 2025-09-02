محافظ الجيزة يلتقي بنواب حي الهرم الجدد عقب توليهم مهام عملهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - - النجار لنواب حي الهرم: "النتائج على الأرض هي المقياس.. وخدمة المواطن أولوية قصوى"

- المحافظ يكلف بتكثيف الجهود الميدانية والتصدي لمخالفات البناء

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاجتماع بنواب رئيس حي الهرم الجدد وذلك عقب توليهم مهام عملهم بقطاعات الحي.

وفي مستهل اللقاء هنأ المحافظ النواب الجدد مؤكداً أهمية حي الهرم لكونه أحد أكبر أحياء المحافظة من حيث الكثافة السكانية واحتوائه على العديد من المزارات السياحية الهامة مشيراً بقوله: "نريد أن يكون حي الهرم قدوة يُضرب به المثل في النظام ورُقي الخدمات."

ووجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتحسين الوجه الحضاري للحي مع سرعة رفع كفاءة المرافق والطرق والمحاور استعداداً لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما ناقش المحافظ مع رئيس حي الهرم مهام ومسؤوليات النواب الجدد موجهاً كل منهم بالالتزام بمهامهم الموكلة إليهم ومعاونة رئيس الحي في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات، منوهاً بقوله: "أنا لا أحتاج صوراً أو بيانات، فمجهود كل واحد منكم سيُقاس بنتائجه على الأرض."

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع ملفات النظافة وشكاوى المواطنين ورفع كفاءة أنفاق الطريق الدائري ومنع أي مظاهر للعشوائية بها والقضاء على بؤر تجمع القمامة والمخلفات والتعامل السريع مع حالات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بجانب التصدي بكل حزم للإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

واستمع المحافظ لاحتياجات ومقترحات النواب لتحسين كفاءة العمل بالحي خلال المرحلة المقبلة مؤكداً دعمه الكامل لكل الجهود المخلصة، وحرصه على إبراز أي أداء متميز على الأرض محذراً في الوقت ذاته من أي تقصير لتجنب المساءلة.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة أن يكونوا على تواصل مباشر مع المواطنين، والعمل على سرعة حل مشكلاتهم اليومية، مشدداً على أن نجاحهم يقاس بقدرتهم على خدمة الناس وتحقيق رضاهم.