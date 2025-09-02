نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: أطفال مصر في الصف الأول الابتدائي سيدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان في منهج مادة الرياضيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التعليم محمد عبد اللطيف، إن كتاب منهج مادة الرياضيات المطور بالتعاون مع الجانب الياباني سيكون متاحا لأطفال مصر في الصف الأول الابتدائي الذين سيدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان، مضيفا أن الفكر الياباني يعتمد على الاهتمام بالمهارات الأساسية ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتبسيط العلوم وتحقيق متعة التعلم.

كما أوضح الوزير أن المناهج الجديدة التي جرى تطويرها تتميز بالبساطة، وتقدم بأسلوب يشجع الطلاب على الإقبال على التعلم، ويجعلهم يجدون فيه المتعة والفائدة دون شعور بالنفور أو الملل.



جدير بالذكر اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجانب الياباني كتاب منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي لأطفال مصر وفقا لمعايير الجودة اليابانية، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، حيث يعد التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الأول من نوعه بين البلدين.