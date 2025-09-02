نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الابتكار المستدام والذكاء الاصطناعي.. جامعة حلوان تستشرف آفاقًا جديدة لمستقبل التعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية التربية بجامعة حلوان مؤتمرها العلمي الثاني والعشرين والدولي الخامس بعنوان: "الابتكار المستدام والذكاء الاصطناعي.. استشراف آفاق جديدة في التعليم"، وذلك يوم 19 نوفمبر 2025.



ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، واشراف الدكتورة رشيدة الطاهر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويأتي انعقاد المؤتمر امتدادًا لرؤية جامعة حلوان واستراتيجيتها الطموحة التي أطلقها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والتي ترتكز على دعم الابتكار والإبداع بين طلابها وأساتذتها وتحويل الأفكار الخلاقة إلى مشروعات حقيقية تخدم المجتمع وتسهم في التنمية الوطنية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور قنديل أن جامعة حلوان نجحت في السنوات الأخيرة في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي عززت مكانتها كمحرك أساسي للإبداع، ومن بينها مسابقة "حلوان تبتكر"، والمسابقة الدولية "Hult Prize"، فضلًا عن استضافة التصفيات الإقليمية لبرنامج GEN-Z 2024، مشددًا على أن المؤتمر الحالي يعد خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وربطها بأحدث التقنيات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي في خدمة التعليم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس وعي الكلية العميق بمسؤوليتها العلمية والتربوية في استشراف المستقبل وصناعة جيل قادر على التفاعل مع المتغيرات المتسارعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا. وأضاف أن الكلية تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بناء جسور فاعلة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير العملية التعليمية، ويؤسس لبيئة أكاديمية قادرة على مواكبة التحديات وطرح الحلول المبتكرة في ضوء الثورة الرقمية العالمية.

وبذلك يشكل المؤتمر منصة علمية متقدمة تجمع بين الخبراء والباحثين والتربويين لتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية توظيف الابتكار المستدام والذكاء الاصطناعي في التعليم، في استجابة مباشرة للسياسات الوطنية ورؤية مصر 2030 نحو مستقبل معرفي أكثر إبداعًا واستدامة.

في ظل توجه الدولة المصرية نحو تبني السياسة الوطنية للابتكار المستدام كإطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرات الابتكارية الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترسيخ الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما أعقب ذلك من إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام كإطار وطني يسعى لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.