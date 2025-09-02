وزير الخارجية: لا يمكن الحديث عن التعددية دون إصلاح مجلس الأمن الدولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطى أن الأزمة الأوكرانية لا تمثل تحديًا أمنيًا لأوروبا وحدها، بل تمتد آثارها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشددًا على ضرورة العمل على إعادة إحياء مبدأ التعددية فى النظام الدولي.

وخلال مشاركته فى جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى بليد الاستراتيجى فى سلوفينيا، شدد عبدالعاطى على أنه لا يمكن الحديث عن التعددية دون إصلاح مجلس الأمن الدولى، وإلغاء نظام الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية، بما يضمن عدالة أكبر فى عملية صنع القرار الدولي.

وأضاف وزير الخارجية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تمثيلًا أوسع للدول العربية والإسلامية والأفريقية داخل مجلس الأمن، بما يعكس الوزن الحقيقى لهذه الدول فى المجتمع الدولى ويعزز من قدرتها على المشاركة فى حل الأزمات العالمية.