وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:36 مساءً -

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ؛ معظِمًا نعمة الله (سبحانه) في أن يجعلنا شهودًا على الذكرى الخمسمائة بعد الألف لمولد خير الأنام، عليه وعلى آله أزكى الصلاة والسلام.

كما بعث الوزير ببرقيات تهنئة إلى دولة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وبهذه المناسبة العطرة، يتوجه الوزير بأجمل التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى كل محب للقيم السامية؛ سائلًا المولى (عز وجل) أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وعلى الدنيا كلها بالخير واليمن والبركات.