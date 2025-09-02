وزير الخارجية يبحث مع مسئولين من سلوفينيا سبل تعزيز التعاون الثنائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مع الرئيس السلوفيني السابق بوروت باهور، وزيرة الصحة فالانتينا بريفولنيك، رئيس غرفة التجارة تيبور شيمونكا، رئيسة مجلس إدارة ميناء كوبر نيفينكا كرجان، والسفير ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا في القاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته السفيرة نهلة الظواهري سفيرة مصر في ليوبليانا بمناسبة زيارة الدكتور بدر عبد العاطي إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي.