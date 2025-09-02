خسوف كلى للقمر يزين سماء مصر الأحد المقبل ويرى بالعين المجردة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - تشهد مصر وعدد من الدول التى يتزامن فيها الليل مع ظهور القمر، خسوفًا كليًا للقمر مساء الأحد المقبل، فى ظاهرة فلكية ينتظرها عشاق الفلك.

وأوضح الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الخسوف سيبدأ فى تمام الساعة 7:27 مساءً بمرحلة الخسوف الجزئى، ويستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، فيما تبدأ مرحلة الخسوف الكلى الساعة 9:12 مساءً وتستمر لمدة ساعة و22 دقيقة.

وأضاف أن الخسوف سيكون آمنًا للمشاهدة بالعين المجردة على عكس كسوف الشمس الذى يتطلب وسائل حماية خاصة للعين، مؤكدًا أن جميع محافظات الجمهورية ستتمكن من رؤية الظاهرة بوضوح فى حال صفاء السماء، وكذلك كل الدول التى سيكون فيها القمر ظاهرًا خلال فترة الخسوف.

وأشار غريب إلى أن الخسوف يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر على استقامة واحدة، فيمر القمر بمنطقة ظل الأرض فيختفى ضوءه تدريجيًا، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تتوافق مع توقيت اكتمال بدر شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريًا.

ونصح المواطنين باختيار أماكن مفتوحة مثل أسطح المنازل أو الساحات الواسعة لمتابعة الحدث الفلكى بشكل أوضح بعيدًا عن العوائق البصرية.