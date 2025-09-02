نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عقب عودته من الصين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عودة مدبولي من قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أخبار مصر
الثلاثاء 02/سبتمبر/2025 - 11:46 ص 9/2/2025 11:46:36 AM
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فور عودته إلى القاهرة قادمًا من الصين، بعد مشاركته في فعاليات قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس.
مناقشات الاجتماع
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاستثمارات، وتطوير الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى استعراض تقارير الوزارات المختلفة حول سير المشروعات القومية الجارية.