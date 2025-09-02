نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلتقي مديرة الإقليمية لمكتب اليونسكو بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية،وبحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير روؤف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والسيد احمد صابر مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للقاهرة والسودان للمشروعات القطاعية.

وناقشت الدكتورة منال عوض مع مديرة الإقليمية بمكتب اليونسكو بالقاهرة التعاون الممتد مع وزارة البيئة في برامج اليونسكو الجارية بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجى، مثل الحدائق الوطنية المحمية، ومواقع التراث الطبيعي العالمي مثل وادي الحيتان، وقد تعاونت وزارة البيئة مع منظمة اليونسكو فى مصر بشكل فعال لإنشاء وإدارة مجموعة محميات المحيط الحيوى بما فى ذلك وادى العلاقى والعميد والواحات مثل سانت كاترين ووداى الحيتان بهدف حماية التنوع البيولوجى والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الإستدامة البيئية.

وأكدت د. منال عوض إنه يتم حاليا التعاون نحو إعلان أول محمية جيولوجية في مصر بمنطقة الفيوم من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمجتمعات المحلية، حيث تم تشكيل مجموعة عمل من جامعة القاهرة وجهاز شئون البيئة لوضع معايير إعلان المحمية، إلى جانب التعاون المستقبلي لإعلان مناطق محمية بحرية كمتنزهات وطنية بحرية (National Parks)، والعمل على إعلان سانت كاترين كمحميّة ثقافية.

وقد تلقت الدكتورة منال عوض الدعوة من الدكتورة نوريا سانز لمشاركة مصر في الدورة الخامسة للمؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي الذي سيعقد في الصين في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لتحديد أولويات الصون ووضع خطة عمل عالمية للسنوات العشر القادمة لمناطق المحيط الحيوي المحمية التابعة لليونسكو في ١٣٦ دولة ومساهمتها في التنوع البيولوجي العالمي وأجندة التنمية المستدامة وتوحيد الجهود مع اطارات العمل الرئيسية مثل الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاق باريس لتغير المناخ.

ومن جانبها، اكدت المديرة الإقليمية لمكتب اليونسكو بالقاهرة على اهمية العلاقة مع وزارة البيئة المصرية، استكمال التعاون في الأنشطة المشتركة، مشددة على اهمية مشاركة مصر في مؤتمر محميات المحيط الحيوي بالصين، كمنصة مهمة لتلاقي ما يقرب من ٣ الألف من الخبراء والوفود حول العالم، وباعتبار مصر جزء من شبكة محميات المحيط الحيوي العالمية ولديها المقومات لإعلان المزيد منها، مما يتيح الفرصة لعرض التجربة المصرية.

كما اشارت د.نوريا إلى الدور المهم الذي لعبته مصر في دعم الدبلوماسية البيئية خاصة مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، مما يشجع على التعاون مع مصر في اعداد رؤية عربية لتنفيذ الحلول التي ستقدمها اليونسكو بناء على مخرجات مؤتمر محميات المحيط الحيوي، مع الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في تنفيذ برنامج اليونسكو المعني بالجيوبارك ( المتنزهات الجيولوجية) على المستوى الوطني من خلال المحافظات والمجتمعات المحلية، وايضًا دعم مصر في استضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث في ديسمبر القادم.