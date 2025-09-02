وزير الري يتابع حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموقف إيراد نهر النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 11:27 صباحاً -

عقد الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية، واستعراض موقف الفيضان للعام المائى الحالى، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالى .

وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية .

كما أكد سيادته على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمواصلة إتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية فى التعامل مع جميع المتغيرات فى الطلب على المياه .

كما أكد سيادته على متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة على مدار العام .

وأكد سيادته على متابعة إدارات توزيع المياه لمدى إلتزام كل إدارة عامة للرى بالحصص المائية المقررة لها، والإلتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب، مشدداً على قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه ومراقبة مناسيب الترع على مدار الساعة بما يحقق التصرفات المطلوبة لكافه الأغراض، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع والتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على إستيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة .