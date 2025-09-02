نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: منع التعديات على جسور الري بالمهد للمحافظة على قدرة الشبكة على إستيعاب التصرفات المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية، واستعراض موقف الفيضان للعام المائى الحالى، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالى.

وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما أكد سيادته على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية فى التعامل مع جميع المتغيرات فى الطلب على المياه.

كما أكد سيادته على متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة على مدار العام.

وأكد سيادته على متابعة إدارات توزيع المياه لمدى إلتزام كل إدارة عامة للرى بالحصص المائية المقررة لها، والإلتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب، مشددًا على قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه ومراقبة مناسيب الترع على مدار الساعة بما يحقق التصرفات المطلوبة لكافه الأغراض، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع والتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على إستيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من السيد المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل بنطاق محافظة مطروح، وأيضًا موقف الآبار الجوفية بنطاق المحافظة.

واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة مطروح، بالإضافة للمرور على عدد من الآبار الجوفية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المنتفعين بمحددات السحب وإشتراطات التراخيص.

وتتضمن أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة مطروح عدد (٧٢٩) عمل صناعى عبارة عن ( ١ سد - ٦ حواجز - ٦١١ خزان أرضي - ١١١ بئر نشو ) بسعة تخزينية إجمالية ٥ مليون متر مكعب، كما يجرى تنفيذ أعمال حماية من السيول بمنطقة القصر بوادى أم لشطان وذلك بإنشاء عدد (١) سد ركامى وعدد (٥) حواجز ترابية مع التكسية بالدبش، وتأهيل عدد (١) حاجز ترابى قائم بسعة تخزينية ٤٥٠ الف متر مكعب.

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري نفذت أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات)، كما تقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول بإجمالي ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل إلى ٣٣٦ كيلومتر والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها، كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لكافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.