خدمات تجميلية مجانية.. رمد مستشفى أم المصريين يدرب الأطباء على حقن «البوتوكس»

نظم قسم الرمد بمستشفى أم المصريين العام، برئاسة د. ماريان جرجس رئيس قسم الرمد، ورشة عمل خلال شهر أكتوبر لتدريب أطباء الجيزة على حقن مادة البوتوكس وتعريف الأطباء باستخداماته الطبية التجميلية في مجال طب العيون.

وتعد ورشة العمل جديدة غير تقليدية، حيث لا يقتصر استخدام البوتوكس على القطاع الخاص فحسب، حيث يقدم القسم خدمات تجميلية من خلال عيادة تجميل الجفون كل يوم اثنين برئاسة د. إيمان مجدي جابر أخصائي تجميل العيون،

إيمانا من أطباء مستشفى أم المصريين أن للمريض حق في حياة أفضل، وفي إطار الحياة الكريمة التي تكفلها وزارة الصحة لجميع المواطنين.

كما يأتي ذلك في إطار حرص مستشفى أم المصريين العام على ضرورة عملية التعليم المستمر وتمرير المهارات الإكلينيكية للأطباء وفي ضوء توجيهات مدير مديرية الصحة بالجيزة الدكتور جميل إسحاق ومدير مستشفى أم المصريين العام الدكتور عمرو جمال.