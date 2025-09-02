نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المجلس الأوروبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي وذلك على هامش المشاركة في فعاليات منتدى "بليد" بسلوفينيا مساء الاثنين الأول من سبتمبر ٢٠٢٥.

أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لانعقاد القمة المصرية-الأوروبية الأولى خلال الفترة المقبلة حفاظًا على الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى وبما يسهم فى تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني والعلمي في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، والبناء على التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في مارس ٢٠٢٤ وصدور الإعلان المشترك حول ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول الوزير عبد العاطي الوضع الإنسانى الكارثى بالقطاع والذى وصل إلى حد المجاعة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبى بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما حذر وزير الخارجية من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، منوهًا بأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول المقترح المطروح لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات والتوقف عن تمسكها بشروط تعجيزية، معربًا عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة لوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى.