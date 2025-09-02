نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏‎نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يتابع ملف السياحة العلاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات ملف السياحة العلاجية، لاستعراض معايير تنظيم العمل وتأكيد أهمية تقديم خدمات عالية الجودة لجذب الاستثمارات الصحية.

‏‎وأكد الوزير دعم المشروع لرؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للسياحة العلاجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وكفاءاتها البشرية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات من بينها احتياجات تنفيذ المشروع، إطلاق منصة السياحة العلاجية، الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية، الموازنات المالية، والاستراتيجية القومية لتوسيع الخدمات بجميع المحافظات وفق الخريطة الصحية.

‏‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على التنسيق مع الجهات الشريكة لتوطين صناعة السياحة العلاجية برؤى مبتكرة، تعزز ريادة مصر في الرعاية الصحية وتستفيد من مواردها السياحية المتنوعة.

‏‎حضر الاجتماع الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب سابقًا، والدكتورة شروق زكي، والدكتورة ندى طارق، من الأمانة الفنية للسياحة العلاجية.