«الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 71 مليونًا و685 ألف خدمة طبية مجانية خلال 48 يومًا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 71 مليونًا و685 ألفًا و323 خدمة طبية مجانية خلال 48 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الأحد مليونًا و509 آلاف و355 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دور تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 416 ألفًا و481 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن الحملة قدّمت 443 ألفًا و335 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 109 آلاف و772 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 43 ألفًا و242 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدّمت 79 ألفًا و872 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 5 آلاف و663 خدمة، كما قدّمت الحملة 209 آلاف و991 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و335 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 98 ألفًا و737 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء ألفين و149 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفًا و393 خدمة.

وتابع أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ79 ألفًا و385 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.