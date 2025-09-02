نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاقية جديدة بين "ساكسوني مصر" و"سيرا للتعليم" لتمكين الخريجين المصريين من العمل بالسوق الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفاقية جديدة بين "ساكسوني مصر" و"سيرا للتعليم" لتمكين الخريجين المصريين من العمل بالسوق الألماني

شهدت القاهرة توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ساكسوني مصر، المشروع التعليمي المشترك بين شركة سيرا للتعليم وشركة الأهلي كابيتال القابضة، بهدف إطلاق برنامج متكامل لتأهيل الخريجين المصريين للعمل في القطاعات الفنية والمهنية بالسوق الألماني، من خلال منظومة تدريبية متقدمة واعتمادات دولية معترف بها.

خطوة استراتيجية لتمكين الشباب

تمثل الاتفاقية خطوة نوعية نحو تمكين الشباب المصري وإعدادهم للاندماج في أسواق العمل الدولية، بما يعكس التزام الدولة الراسخ ببناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

قاعدة بيانات للتخصصات المطلوبة

ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة للخريجين المؤهلين والتخصصات الأكثر طلبًا، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الطاقات البشرية نحو مجالات واعدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني.

دعم مؤسسي ولوجستي

أكد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء التزامه بتقديم الدعم المؤسسي واللوجستي لإنجاح هذا البرنامج، من خلال إدارة إجراءات السفر والتنسيق مع الجهات الرسمية، إضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم للخريجين المستهدفين.

معايير ألمانية وفرص توظيف مباشرة

ستتولى جامعة ساكسوني مصر مسؤولية إصدار الاعتمادات الدولية وتحديد معايير إتقان اللغة الألمانية، إلى جانب تصميم برامج تدريبية متخصصة للمهارات الفنية والمهنية، مع الحفاظ على التواصل المباشر مع المؤسسات الألمانية لضمان توفير فرص عمل حقيقية للخريجين.