النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:28 مساءً -  

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم الاثنين، الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من الثاني إلى الثالث من الشهر ذاته.

 

ومن المقرر أن يشمل جدول الأعمال مناقشة زيادة عدد الدول الأعضاء بالجمعية، واستعراض هيكل المقر الدائم لها بجمهورية مصر العربية، والميزانية الختامية للعام الجاري، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية تتناول التجربة المصرية في مجال مكافحة جرائم العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.

