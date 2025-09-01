ريبيرو يودع الأهلى بكلمات مؤثرة: حاولت العمل باحترافية والمهم الذكرى الحلوة وأشكركم جميعا على وداعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو من جلسة وداع الإسباني خوسيه ريبيرو للجهاز الفني والطبي والإداري داخل مقر النادي، في غياب اللاعبين الذين حصلوا على راحة سلبية.

قال ريبيرو خلال احتفالية وداعه: "أشكركم جميعا على قدومك اليوم لوداعي، وعملنا في مجموعة وجئتم اليوم تودعوني وجميع الطاقم الذي عمل معي، والشخص يبدأ مشروعه وقد لا يكتمل، والنتائج لم تكن هي المنتظرة، وحاولنا العمل باحترافية قدر الإمكان بكل حب للنادي، وأعطينا كل ما في وسعنا وقوتنا لخدمة النادي، والأهم في النهاية مصلحة النادي".

وأضاف: "يهمني أن أرحل من هنا وأنا تارك ذكرى حلوة، والنادي أهم من أي شخص، وكل واحد مننا يضيف شيئا بسيطا والشخص لا ينظر إلى نفسه فقط ولكن لمصلحة النادي، وتواجدنا هنا لمساعدة اللاعبين، حتى يكونوا سعداء ويستطيعوا المنافسة ويلبوا طموحات القميص الذي يرتدون، وهذا قدر وهذه هي الحياة ولا تستمر للأبد".

ووجه النادي الأهلي الشكر للإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط التي بدأت في الحادية عشرة صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي، والمدير الفني، وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه.

وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبيرو على تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد، لكن النتائج لم تساعد على استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري.. وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار على التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة القادمة.