تقارير: محمد صلاح يقود تشكيل نارى ينتظر ليفربول مع اقتراب إيزاك وجويهى من الانضمام رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - دخل ليفربول في المراحل الأخيرة من مفاوضاته للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك والمدافع الإنجليزي مارك جويهي، في خطوة تعكس طموح النادي لتعزيز صفوفه بقوة قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشير تقارير صحفية بريطانية أبرزتها شبكة "سكاي سبورت" إلى أن إدارة الريدز ترى في إيزاك الحل الأمثل لقيادة خط الهجوم بجانب النجم المصري محمد صلاح، لما يمتلكه من قدرات تهديفية وحضور بدني يمنح الفريق أبعاداً هجومية جديدة. وفي الوقت ذاته، يُنظر إلى جويهي كخليفة مستقبلي للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، خاصة مع تميزه بالصلابة الدفاعية والقدرة على البناء من الخلف.

ويُتوقع أن يمنح انضمام الثنائي ليفربول توازناً أكبر بين الدفاع والهجوم، حيث ستصبح التشكيلة أكثر مرونة بوجود عناصر شابة تدعم الخبرات المتواجدة حالياً مثل أليسون، فان دايك، وماك أليستر.

ويرى محللون أن هذه التحركات قد تجعل ليفربول منافساً شرساً على الألقاب المحلية والأوروبية، في ظل سعيه للعودة إلى منصة التتويج بعد موسمين صعبين.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي ليفربول حال اتمام الصفقتين كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كيركيز، مارك جويهي، فيرجيل فان دايك، جيريمي فريمبونج

خط الوسط: رايان جرافينبيرش، فلوريان فيرتز، أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك، محمد صلاح