نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي بنظيره بشمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين الأول من سبتمبر ٢٠٢٥، بالسيد تيمشو مكونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي.

شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على عمق العلاقات الثنائية، وتطلعًا مشتركًا لدفعها إلى آفاق أرحب، بما يشمل تعزيز التعاون الثقافي، وتيسير إجراءات التأشيرات، وتفعيل الاتفاقات الثنائية.

كما ثمّن الوزير عبد العاطي انخراط الجانب المقدوني في برامج التدريب التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدا أهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية في العاصمة سكوبيا، موجّهًا الدعوة لنظيره لزيارة القاهرة في أقرب فرصة.

كما ناقش الجانبان سبل تعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية تشجيع التبادل التجاري، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامش الزيارات رفيعة المستوى، لبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والتجارة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حركة السياحة بين البلدين، وتفعيل بروتوكول التعاون الزراعي الموقع في عام ٢٠١٦.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على الجهود المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية.

كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية لدفع مسار التسوية السياسية الشاملة، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.