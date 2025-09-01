نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1447 هـ، وجاء فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيًا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة لميلاد خير البشر محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون عزمهم الراسخ وإرادتهم الصلبة على مواصلة العمل والتضحية فى سبيل الله ثم الوطن، متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى الدفاع عن أمن مصر القومى وصون حدودها ومقدرات شعبها العظيم فى ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات وتحديات.

إننا نجدد العهد لسيادتكم أن تظل القوات المسلحة درع مصر الواقى وحصنها المنيع، يحمل رجالها على عاتقهم شرف حماية الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واقفين خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة، ماضين فى آداء رسالتنا المقدسة حتى تظل مصر قوية منيعه تنعم بالأمن والإستقرار والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.