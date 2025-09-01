نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع السيدة حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات يوم الاثنين الأول من سبتمبر، وذلك على هامش منتدى "بليد" فى سلوفينيا.

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الست بما يحقق مصالح المتبادلة بين الجانبين.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والاسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، لا سيما مع الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة نتيجة تكثيف العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعالة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، مطلعًا المسئولة على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء تطورات الاوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، منوها في هذا السياق باستعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.