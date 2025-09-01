نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر يسيّر القافلة 27 إلى غزة بـ2700 طن مساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهلال الأحمر المصري جهوده المكثفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دفع صباح اليوم الإثنين بالقافلة السابعة والعشرين من مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بأكثر من 2700 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة.

وتضمنت القافلة نحو 2500 طن من السلال الغذائية والدقيق، إلى جانب ما يزيد على 200 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، وذلك في إطار الدور المصري المتواصل لتقديم الدعم الغذائي والصحي والإغاثي لأهالي غزة.

وكانت مبادرة «زاد العزة» قد انطلقت في 27 يوليو الماضي، حيث أرسل الهلال الأحمر المصري عشرات القوافل التي شملت آلاف الأطنان من المساعدات، من بينها: سلاسل الإمداد الغذائية، ألبان أطفال، أدوية، مستلزمات طبية وعناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويعد الهلال الأحمر المصري الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، حيث يتواجد منذ بدء الأزمة على الحدود لتأمين دخول الإمدادات الإنسانية.

ولم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري طوال فترة الأزمة، فيما واصل الهلال الأحمر عمله عبر مراكزه اللوجستية المختلفة لضمان وصول المساعدات، التي تجاوزت حتى الآن نصف مليون طن، بدعم من شبكة تضم أكثر من 35 ألف متطوع.

