الرياض - كتبت رنا صلاح - أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي حضور الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف يُشرف على استلام دفعة جديدة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأوقاف

ونوّه السكرتير العام المساعد عن تكليفات المحافظ، بتوفير التيسيرات المطلوبة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، معربًا عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف بقيادة الوزير فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري.

فيما أضاف مدير الدعوة أنه تم “مساء اليوم” استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على محافظات الجمهروية بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وذلك في ضوء قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.