نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بالمعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترأس الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وفي كلمته، أكد نقيب المحامين أن يوم حلف اليمين يمثل محطة فارقة في حياة كل محامٍ، حيث ينتقل من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يتمتع بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويلتزم في الوقت ذاته بواجباته تجاه المهنة.

وشدد علام على ضرورة التحاق الأعضاء الجدد بمكاتب المحاماة لاكتساب الخبرة العملية، مشيرًا إلى أهمية حسن اختيار المكتب الذي سيتدربون فيه، لما له من أثر بارز في مسيرتهم المهنية. كما دعا إلى التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على المظهر اللائق، وممارسة المهنة بشرف وأمانة وفق الطرق القانونية الصحيحة، فضلًا عن الاستمرار في تطوير الذات عبر الدراسات العليا والاطلاع المستمر على مختلف العلوم والمعارف.

وأشار النقيب العام إلى أن قانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم علاقته بجميع مؤسسات الدولة، داعيًا الأعضاء الجدد إلى دراسته جيدًا، والالتزام بالزي الرسمي والضوابط المهنية.

وعن رسوم معهد المحاماة، أوضح الأستاذ عبدالحليم علام أنها لا تمثل عائقًا أمام من لديه رغبة جادة في احتراف المهنة، مؤكدًا أن النقابة تسعى إلى تذليل العقبات، وتعمل على تعديل التشريعات بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة على أسس علمية صحيحة. وأضاف: «لا مصلحة لي في فرض قيود، لكننا نضع ضوابط للقيد حفاظًا على المهنة وتقاليدها».

وفي تعليقه على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن اتحاد المحامين العرب، أكد أن معظم ما نشر عارٍ من الصحة، موضحًا أن بعض ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تحريفه عن سياقه الحقيقي.

واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على أن النقابة تعمل من أجل الارتقاء بمهنة المحاماة واسترداد هيبتها وقيمتها، قائلًا: «نحن نسبح ضد التيار حفاظًا على مكانة المحاماة، وكل ما نقوم به لصالح شباب المهنة».

وحضر الجلسة الأستاذ محمد الكسار وكيل النقابة، إلى جانب الأساتذة حسام سعيد ومحمد عيسى أعضاء مجلس النقابة العامة.

