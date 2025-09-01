نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مركز تأهيل برج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مركز التأهيل الشامل بمدينة برج العرب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والمسندة لمؤسسة "شباب 2030". جاء الافتتاح بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني.

وتفقدت الوزيرة أروقة المركز الذي يُعد وحدة متكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، حيث يضم باقة واسعة من الخدمات تشمل: العلاج الطبيعي، التكامل الحسي، تنمية المهارات والقدرات، التدخل المبكر، العلاج السيكوموتوري، مكتب التأهيل، حضانة، تأهيل مهني لسوق العمل، فصول أكاديمية، إضافة إلى وحدة للتقييمات.

ويُوفر المركز كذلك برامج رعاية متكاملة بدنية ونفسية واجتماعية ومهنية، إلى جانب التدريب المهني في ورش متنوعة مثل السجاد والخزف والجلود، وتنمية المهارات الحياتية الأساسية كالأكل واللبس والنظافة، فضلًا عن الأنشطة الثقافية والتربوية والدينية والترفيهية والرياضية.

وأكدت وزارة التضامن أن مراكز التأهيل الشاملة تستهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو يصعب دمجهم مباشرة في سوق العمل، مع الالتزام بشروط محددة للالتحاق بالقسم الداخلي، من بينها أن يتراوح العمر بين 14 و18 عامًا (مع إمكانية الاستثناء وفق الحالة)، وخلو المتقدم من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية غير المستقرة، وإجراء بحث اجتماعي وإثبات الحاجة للرعاية.

ورافق الوزيرة خلال الافتتاح الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتبها، والأستاذ رامي عباس مستشارها للمراسم والمعارض، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، إلى جانب الأستاذة فايزة إسماعيل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

