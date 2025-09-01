نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى يوم الاثنين الأول من سبتمبر، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية، وذلك على هامش أعمل منتدي "بليد".

ثمن الوزير عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري والتي تأتى في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الوتيرة المتصاعدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس الحرص المشترك على توطيد التعاون مع الجانب الأوروبي بما يحقق مصالح الطرفين.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والاسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، لا سيما مع الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة نتيجة تكثيف العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعالة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، محذرًا من خطورة توسع العمليات العسكرية في القطاع وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، منوهًا بأن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لجميع شعوب المنطقة.

وأطلع الوزير عبد العاطي المسئولة على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، متناولًا فى هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وأهمية الانخراط الفعال للاتحاد الأوروبى في المؤتمر.

كما تم تناول الملف السوري حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، ورفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على سيادة الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وفيما يتعلق بالملف اللبنانى، جدد الوزير عبد العاطي تأكيد دعم مصر الثابت للجمهورية اللبنانية في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن ١٧٠١. وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن من جميع الأطراف، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ووقف كافة الانتهاكات للسيادة اللبنانية والاعتداء على أراضيها وأجوائها. وأعاد وزير الخارجية تأكيد دعوة مصر للمجتمع الدولي بضرورة دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان.