ضبط 12 مخالفة لمركبات السرفيس وإلغاء موقف عشوائي بكرداسة ضمن حملة مكبرة

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمنظومة المواقف الحضارية لضمان انتظام العمل بها وتواجد السائقين داخلها بما يضمن التزامهم بالتعريفة المحددة ومنع ظهور المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتنظيم حملة تفتيشية للمرور على المواقف بنطاق مركز ومدينة كرداسة وضبط المخالفين.

وقد تمكنت الحملة من فضّ عدد من المواقف العشوائية التي كانت تعيق الحركة بعدد من قطاعات المدينة، وضبط ١٢ حالة وقوف مخالف والحصول على تعريفة اعلي من المقررة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات المخالفة والتنبيه على السائقين بمختلف الخطوط بضرورة الالتزام بالوقوف داخل المواقف المخصصة لانتظار السيارات دون غيرها منعًا للتكدسات.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لإقامة مواقف عشوائية، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بصفة يومية لضبط المخالفات، حفاظًا على السيولة المرورية وراحة المواطنين.

شهدت الحملات متابعة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس مركز كرداسة وممثلي إدارة مرور الجيزة.

