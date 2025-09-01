أخبار مصرية

ضبط 12 مخالفة لمركبات السرفيس وإلغاء موقف عشوائي بكرداسة ضمن حملة مكبرة

0 نشر
0 تبليغ

  • ضبط 12 مخالفة لمركبات السرفيس وإلغاء موقف عشوائي بكرداسة ضمن حملة مكبرة 1/2
  • ضبط 12 مخالفة لمركبات السرفيس وإلغاء موقف عشوائي بكرداسة ضمن حملة مكبرة 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 12 مخالفة لمركبات السرفيس وإلغاء موقف عشوائي بكرداسة ضمن حملة مكبرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمنظومة المواقف الحضارية لضمان انتظام العمل بها وتواجد السائقين داخلها بما يضمن التزامهم بالتعريفة المحددة ومنع ظهور المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجّه المحافظ رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتنظيم حملة تفتيشية للمرور على المواقف بنطاق مركز ومدينة كرداسة وضبط المخالفين.

وقد تمكنت الحملة من فضّ عدد من المواقف العشوائية التي كانت تعيق الحركة بعدد من قطاعات المدينة، وضبط ١٢ حالة وقوف مخالف والحصول على تعريفة اعلي من المقررة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات المخالفة والتنبيه على السائقين بمختلف الخطوط بضرورة الالتزام بالوقوف داخل المواقف المخصصة لانتظار السيارات دون غيرها منعًا للتكدسات.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة لإقامة مواقف عشوائية، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بصفة يومية لضبط المخالفات، حفاظًا على السيولة المرورية وراحة المواطنين.
شهدت الحملات متابعة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس مركز كرداسة وممثلي إدارة مرور الجيزة.

FB_IMG_1756730082953
FB_IMG_1756730082953
FB_IMG_1756730081102
FB_IMG_1756730081102
FB_IMG_1756730079210
FB_IMG_1756730079210
FB_IMG_1756730074433
FB_IMG_1756730074433
FB_IMG_1756730072602
FB_IMG_1756730072602
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا