نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تستقبل فوجًا جديدًا من الخبراء اليابانيين لإدارة المدارس المصرية اليابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول الفوج الخامس من الخبراء اليابانيين، والمكوَّن من عدد (١٤) خبيرا من المتخصصين اليابانيين، للمشاركة في إدارة وتشغيل المدارس المصرية اليابانية.

ويأتي الاستعانة بالخبراء اليابانيين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتعاون مع الكوادر اليابانية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم داخل المدارس المصرية اليابانية.

جدير بالذكر أن السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد التقى بالخبراء المرشحين خلال زيارته الأولى إلى اليابان في شهر فبراير الماضي، والتي أثمرت عن إتمام التعاقدات معهم واستقدامهم إلى مصر.

وتشهد المدارس المصرية اليابانية توسعًا ملحوظًا هذا العام، إذ ارتفع عددها إلى 69 مدرسة على مستوى الجمهورية، بزيادة قدرها ١٤ مدرسة مقارنة بالعام الدراسي الماضي، في إطار حرص الوزارة على التوسع في نشر التجربة اليابانية المتميزة في التعليم.