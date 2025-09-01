رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في برقية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي برقيته، قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للسيد الرئيس، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن يتحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا، ونحن نحتفل بهذه المناسبة العطرة كل عام، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والدعوة إلى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام والطمأنينة والخير بين سائر البشرية في مختلف أرجاء العالم.