نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مصر دولة كثيفة السكان تعتمد على نهر النيل وتواجه تحديات مائية ومناخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، حيث ركز على قضايا المناخ والموارد الطبيعية والمياه باعتبارها من أبرز التحديات العالمية.

مواجهة التغير المناخي وتعزيز المسئولية المشتركة

أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء في مواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بشكل مباشر بحجم الدعم الدولي المقدم من التمويل، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الملكية الوطنية للمشروعات.

رفض النهج الأحادي في إدارة الموارد الدولية

وشدد الدكتور مدبولي على أن المشاركة والمسئولية المشتركة يجب أن تكون الأساس في إدارة قضايا الموارد الطبيعية الدولية، لافتًا إلى رفض النهج الأحادي في التعامل مع هذه القضايا وتسوية الخلافات، خاصة ما يتعلق بإدارة المجاري والأنهار المائية العابرة للحدود، في ظل أزمة مائية عالمية تلقي بظلالها بشكل كبير على مصر.

مصر دولة صحراوية تعتمد على نهر النيل

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر دولة ذات كثافة سكانية عالية، تعيش في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسي لمواردها المائية المتجددة.

وأضاف أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل الركيزة الأساسية في المقاربة المصرية، بما يضمن إدارة الموارد المائية المشتركة بطريقة عادلة ومتوازنة تحقق المنفعة للجميع، وفقًا لقواعد القانون الدولي ومبدأ الاستخدام المنصف دون إلحاق ضرر جسيم.