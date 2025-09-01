نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح آلية خروج أجهزة التابلت من المنظومة لطلاب الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 سيتم خروجها من المنظومة بعد انتهاء الدراسة، بشرط أن يكون الطالب قد قام بسداد قيمة التأمين المقررة خلال الصف الأول والثاني والثالث الثانوي.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة، أنه في حال لم يخرج التابلت من المنظومة خلال أسبوع من إنهاء الإجراءات، رغم سداد التأمين المستحق، يمكن للطالب التوجه إلى أي مركز متخصص في صيانة وخدمات التابلت لإتمام عملية الخروج من المنظومة بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل استفادة الطلاب من أجهزتهم بعد التخرج، مع ضمان حق الدولة من خلال الالتزام بسداد التأمين على مدار سنوات الدراسة.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى التأكد من استكمال جميع مدفوعات التأمين لتفادي أي معوقات قد تواجههم عند خروج أجهزة التابلت من المنظومة، معربة عن تمنياتها لجميع الطلاب بالتوفيق في مسيرتهم التعليمية.