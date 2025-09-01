ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته عدد 577 قطعة أثرية من عصور قديمة تمهيداً للإتجار بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 02:17 مساءً - فى إطارمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "شرطة السياحة والآثار ، الأمن العام" حيازة (تاجر أدوات منزلية– مقيم بالمنيا) عدد من القطع الأثرية المتنوعة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (عدد 577 قطعة يشتبه فى أثريتها "تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأوانى وعملات معدنية ومجسمات من الفخار") وبعرض تلك القطع على الجهات المختصة أفادت بأن جميع القطع المضبوطة أثرية وتعود إلى العصور المصرية القديمة المختلفة بمواجهته إعترف بأن القطع ناتجة عن أعمال الحفر بإحدى المناطق الجبلية وحيازتها بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.