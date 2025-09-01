مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث والتسول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 02:17 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط ("عاطلَين، 4 سيدات" لهم معلومات جنائية ) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة (مدينة نصر أول) بنطاق محافظة القاهرة ، وبصحبتهم (26 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.