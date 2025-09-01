نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: افتتاح المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة يأتي في إطار جهود التوسع في أعدادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، خمس مدارس جديدة بمحافظة القليوبية والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التعليمية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومى، وفى ضوء الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

واستهل السيد الوزير محمد عبد اللطيف والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الافتتاحات بافتتاح مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا – بنها، والتى تضم فصلين لمرحلة رياض الأطفال، و٦ فصول للمرحلة الابتدائية، و٣ فصول للمرحلة الإعدادية.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل، حيث أشادا بجاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، مؤكدين على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم.

وفى إطار الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة الشهيد أشرف كامل الثانوية المشتركة المجاورة لمدرسة مرصفا للتعليم الأساسي، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من دهانات وجاهزية الفصول لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصول مدرسة الشهيد صلاح صلاح محمود الابتدائية المشتركة المجاورة أيضا لمدرسة مرصفا للتعليم الأساسي والتى تضم ٤٦ فصلًا لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، حيث وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة، مع التأكيد على تهيئتها قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

وتوجه الوزير والمحافظ عقب ذلك إلى قرية كوم أطرون لافتتاح مدرسة فتحي محمد عبد الرحمن الرسمية للغات، والتى تضم ٣٤ فضلًا وعدد ٥ معامل، حيث قاما بجولة داخل فصول المراحل المختلفة، بالإضافة إلى حجرات الأنشطة المتنوعة، وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات الحديثة التي تدعم تنمية قدرات الطلاب على التحصيل الدراسى.

كما شملت الجولة افتتاح مدرسة كوم الأطرون للتعليم الأساسي – قرية كوم أطرون بمركز طوخ، واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة التي تضم عدد ٣١ فصلا و٥ معامل، وقاعات للأنشطة، كما تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، والفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشاد الوزير بجودة الإنشاءات والتجهيزات، موجهًا بالحفاظ على هذه المنشأة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم بجانب التحصيل العلمي.

وقام وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية، عقب ذلك، بافتتاح مدرسة كفر الجمال للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طوخ التعليمية والتى تضم ١١ فصلًا و٣ معامل، وقاما بجولة داخل الفصول والمعامل، وأشادا بتجهيزات المدرسة، مؤكدين حرص الدولة على توفير مدارس عصرية قادرة على استيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة.

واختتم السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولتهما بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية التابعة لإدارة القناطر الخيرية، والتي تضم 28 فصلًا دراسيًا و4 معامل مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.

وخلال افتتاح المدرسة، تفقد الوزير والمحافظ الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، وأكد وزير التربية والتعليم فى هذا السياق، أن هذا النموذج يعد من أفضل النماذج التعليمية الناجحة التى تحرص الدولة على التوسع بها بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم الحياتية جنبًا إلى جنب مع التحصيل الأكاديمي.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته أن افتتاح هذه المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة يأتي في إطار جهود التوسع في أعداد المدارس بالتعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في جهود تقليل الكثافات الطلابية وتقديم عملية تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس.

ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة تحرص على توفير الدعم الكامل للمنظومة التعليمية، من خلال التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المدارس يمثل إضافة حقيقية تخدم أبناء القليوبية وتلبي احتياجاتهم التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاحات، الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.