نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يُعزِّي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمِّر ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والجرحى.

كما يعرب الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر مع أفغانستان في هذا المصاب الجلل، ويتقدَّم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا برحمته الواسعة، ويُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.