نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القليوبية: افتتاح 5 مدارس جديدة يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن افتتاح خمس مدارس جديدة بمناسبة العيد القومي للمحافظة يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الافتتاحات تمثل إضافة حقيقية للبنية التعليمية في القليوبية، حيث تسهم في تلبية احتياجات الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وتخفيف الكثافات داخل الفصول، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والمعامل.

وأوضح أن المحافظة حريصة على مواصلة الجهود في رفع كفاءة المدارس القائمة، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمراكز ومدن القليوبية، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة الفرص التعليمية للطلاب، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر.

وأكد المهندس أيمن عطية أن الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع التعليمي في القليوبية يعكس رؤية شاملة لتطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة تنفيذ المشروعات التعليمية وفق أعلى معايير الجودة.