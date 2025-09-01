نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس الثانوية تبدأ تسليم شهادات الناجحين في الدور الثاني غدًا استعدادًا لتنسيق الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المدارس الثانوي على مستوى الجمهورية غدًا الثلاثاء تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 2025، وذلك بعد اعتماد النتائج رسميًا وإتاحتها عبر موقع الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تسليم الشهادات يتم مباشرة من المدارس المقيد بها الطلاب، على أن يتوجه كل طالب لاستلام مستند النجاح الخاص به تمهيدًا للخطوة التالية وهي تسجيل رغبات القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

ويأتي تسليم شهادات النجاح في هذا التوقيت لتمكين الطلاب الناجحين من اللحاق بأعمال التنسيق ضمن المراحل التي أعلنتها وزارة التعليم العالي، حيث ستتيح لهم هذه الخطوة إدخال رغباتهم واختيار الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموعهم.

وشددت الوزارة على ضرورة احتفاظ الطلاب بشهادة النجاح الصادرة عن المدرسة، حيث تعد الوثيقة الأساسية المطلوبة للتقديم في مكتب التنسيق الإلكتروني، بجانب المستندات الأخرى التي يعلن عنها لاحقًا في دليل القبول.

ومن المقرر أن يشهد مكتب التنسيق خلال الأيام المقبلة إقبالًا من طلاب الدور الثاني لتسجيل رغباتهم، وذلك بالتوازي مع انتهاء مراحل التنسيق للطلاب الناجحين في الدور الأول، ليكتمل بذلك تنسيق الثانوية العامة للعام الجامعي الجديد.