رئيس جامعة حلوان يشارك في الملتقى الإقليمي الأول للتربية على الثقافة والفنون بعمان

أحمد جودة - القاهرة -

يشارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للتربية على الثقافة والفنون، وذلك بصفته رئيسًا للفريق المُعد لإطار منظمة الألكسو للتربية الثقافية والفنية، والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية والثقافة).

تأتي هذه المشاركة في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة حلوان في دعم الثقافة والفنون، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسات الإبداعية.

يهدف الملتقى الذي يقام خلال الفترة من ١: ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بمدينة صلالة - عمان إلى وضع رؤية تربوية متكاملة تُعزز من مكانة الثقافة والفنون في المناهج التعليمية، وتُسهم في بناء شخصية الطالب العربي على أسس من الإبداع والانفتاح الثقافي. ومن المتوقع أن يقدم الدكتور قنديل عرضًا تفصيليًا حول الإطار المرجعي الذي أعده الفريق، والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير السياسات التعليمية في الدول العربية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتعد مشاركة جامعة حلوان في هذا الحدث الإقليمي تأكيدًا على مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجالات الفنون والثقافة، وعلى التزامها بتقديم خبراتها الأكاديمية لدعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

يشارك في الملتقى عدد من الخبراء والتربويين المختصين بمجالات التربية والثقافة والفنون من منظمة الألكسو، إلى جانب ممثلين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي هذا الملتقى ترجمة لتوجهات منظمة الألكسو في تعزيز دور الثقافة والفنون ضمن المنظومة التعليمية.