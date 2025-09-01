ضبط مرتكب واقعة تعاطي المواد المخدرة أثناء قيادته سيارة أجرة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 01:16 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من سائق سيارة أجرة بدعوى قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة وحدوث مشادة كلامية بينهما وتعديه عليه حال معاتبته لقائد السيارة بالبحيرة .

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور ("منتهية التراخيص") وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور "لا يحمل رخصة قيادة") ، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين الشاكى لخلاف على قيمة الأجرة.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.