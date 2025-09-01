نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: منظومة صحية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر سلسلة من الإنفوجرافات، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمنظومة الصحية، تحت شعار "صحة المواطن أولًا".

وتأتي هذه الجهود في إطار بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يضع المواطن في قلب الاهتمام، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، مع الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية.

إشادة دولية بإنجازات مصر الصحية

أبرزت منظمة الصحة العالمية النجاحات التي حققتها مصر في القطاع الصحي، سواء من خلال القضاء على أمراض متوطنة أو عبر المبادرات الرئاسية.

كما أشارت المنظمة إلى ارتفاع نسبة الإنفاق الصحي الحكومي لتصل إلى 7.2% عام 2022 من إجمالي الإنفاق العام، مقارنة بـ 4.2% فقط عام 2014، بجانب ارتفاع نقاط مصر في مؤشر تغطية الرعاية الصحية الشاملة من 65 نقطة عام 2015 إلى 70 نقطة عام 2021.

من جهتها، وصفت مؤسسة التمويل الدولية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بأنه تحول تاريخي يستهدف توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين بحلول عام 2030.

طفرة في الإنفاق ومؤشرات الخدمات

أوضحت البيانات أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقابل 275.5 مليار جنيه فقط في 2021/2022.

كما تضاعفت تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالداخل لتصل إلى 27 مليار جنيه، استفاد منها 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه فقط لعلاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.



وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات دعم التأمين الصحي إلى 5.9 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 640 مليون جنيه فقط عام 2014/2015، بينما ارتفع عدد المنتفعين من منظومة التأمين الصحي إلى 54.2 مليون مواطن، مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.

تطور البنية التحتية والمشروعات الطبية

شهدت البنية التحتية الصحية توسعًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 34.7% ليصل إلى 8081 مركزًا عام 2025، وزاد عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية بنسبة 7.8% ليبلغ 4965 وحدة ومركزًا، كما ارتفع عدد الحضانات إلى 3824 حضانة مقارنة بـ 3619 في 2019.



وعلى صعيد المشروعات الكبرى، برزت مدينة النيل الطبية "مستشفى معهد ناصر"، التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 1694 سريرًا لخدمة مليوني مريض سنويًا، إضافة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، أول مجمع مصري متكامل معتمد دوليًا، والمستشفى الجامعي بالسويس الذي يضم 17 عيادة و15 غرفة عمليات بتكلفة 2.4 مليار جنيه.