عاجل- انطلاق أعمال قمة "منظمة شنغهاى للتعاون بلس" بمشاركة رئيس الوزراء في الصين

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة تيانجين الصينية، بعد قليل، انطلاق أعمال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، والتي يشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي مشاركة مصر في القمة في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع مختلف الشركاء، خاصة في القضايا الاقتصادية والتنموية والأمنية التي تمثل أولوية لدول المنطقة والعالم.

ويبحث قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة خلال القمة سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب مناقشة القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.