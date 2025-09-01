نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكشف تفاصيل الكليات المشتركة بمسارات البكالوريا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يتيح للطلاب فرصًا واسعة للالتحاق بعدد كبير من الكليات، موضحًا أن هناك كليات مشتركة بين المسارات الأربعة (الهندسة وعلوم الحاسب – الطب وعلوم الحياة – الأعمال – الآداب والفنون).

وأشار الوزير إلى أن هذه المرونة تمنح الطلاب خيارات متعددة وتساعدهم على الالتحاق بكليات من مسارات أخرى وفقًا لتخصصاتهم وميولهم.

الكليات المتاحة بمسار الهندسة وعلوم الحاسب

أوضح الوزير أن طلاب مسار الهندسة وعلوم الحاسب يمكنهم الالتحاق بعدد من الكليات، أبرزها: كليات الهندسة، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة (قسم عمارة وفنون)، كليات التربية (رياضة وعلوم رياضة)، الزراعة، تكنولوجيا التعليم الصناعي، الثروة السمكية، البنات (علوم وعلوم رياضة)، التربية الرياضية، التربية للطفولة المبكرة، علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، علوم الأرض، وعلوم التعدين.

كليات مسار الطب وعلوم الحياة

بالنسبة لمسار الطب وعلوم الحياة، تشمل الكليات المتاحة: الطب، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، كليات العلوم والبنات (علوم)، الاقتصاد والعلوم السياسية، الحقوق، الإعلام، الفنون الجميلة (فنون)، الآثار، دار العلوم، الخدمة الاجتماعية، التربية بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى السياحة والفنادق، الزراعة، الجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا والمتوسطة.

كليات مسار الأعمال

أما مسار الأعمال فيضم كليات التجارة والأعمال، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية، دار العلوم، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة، الفنون الجميلة (فنون)، التربية الفنية والموسيقية، التربية (حلقة ابتدائية)، بالإضافة إلى الاقتصاد والعلوم السياسية، الحقوق، الإعلام، الآثار، الجامعات التكنولوجية، المعاهد العليا والمتوسطة، فضلًا عن تخصصات تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

كليات مسار الآداب والفنون

وفيما يتعلق بمسار الآداب والفنون، أوضح الوزير أن الطلاب يمكنهم الالتحاق بكليات: الآداب بجميع التخصصات، الألسن بشرط دراسة لغة أجنبية ثانية، دار العلوم، الخدمة الاجتماعية، الفنون الجميلة (فنون)، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، الحقوق، الآثار، السياحة والفنادق، التربية (بأقسامها الأدبية)، البنات (آداب وتربية جميع التخصصات الأدبية)، التربية النوعية، الاقتصاد المنزلي، الجامعات التكنولوجية، والمعاهد العليا والمتوسطة.

هدف النظام الجديد

وأشار وزير التعليم إلى أن الهدف من هذا التنوع في الكليات المشتركة هو تعزيز فرص الطلاب في اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم، بما يضمن مرونة تعليمية أكبر ويحقق توافقًا مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.