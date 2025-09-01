نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثل مصر أمام قمة العشرين: الجوع يُستخدم في غزة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير راجي الأتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة يمثل سياسة ممنهجة ومتعمدة تقوم على استخدام التجويع كسلاح في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي.

التجويع كسلاح ضد الشعوب

وأوضح الأتربي خلال كلمته أمام قمة العشرين المنعقدة في مصر، أن الأزمة الإنسانية الراهنة تكشف عن خطورة توظيف الطعام كسلاح لإضعاف صمود الشعوب، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يعد المثال الأوضح على هذه الممارسات غير الإنسانية.

وأكد أن إعلان المجاعة رسميًا يعكس حجم الكارثة والمعاناة التي يمر بها الفلسطينيون في القطاع.

دعوة لمواقف عادلة من مجموعة العشرين

وأضاف الممثل المصري أن مجموعة العشرين مطالبة اليوم بإثبات التزامها بمبدأ "عدم ترك أي شخص خلف الركب"، وأن تكون الحلول المطروحة شاملة وعادلة تستهدف دعم جميع الشعوب، وليس الاقتصار فقط على مصالح دول المجموعة.